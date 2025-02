Die Bayern feiern: "Unheimlicher Stolz" zum 125. Jahrestag

Der Rekordmeister bat zur Geburtstagsparty - und alle, alle kamen. Mit einem rauschenden Fest voller Sport- und Glamour-Prominenz hat der FC Bayern am Mittwochabend sein 125-jähriges Bestehen gefeiert. FIFA-Präsident Gianni Infantino, Heidi Beckenbauer, Boris Becker sowie etliche aktuelle und ehemalige Größen des Vereins gehörten in München zu den 650 geladenen Gästen am Paulaner Nockherberg, die Arena der Bayern in Fröttmaning erstrahlte in einer Sonderbeleuchtung.