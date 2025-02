Die Realität heißt Bayern: Der Bundesliga droht der Super-GAU

Die Bayern wären, so viel Ehrlichkeit sollte sein, Mitte Februar im Grunde Meister. Ja, theoretisch sind auch danach noch viele Punkte zu vergeben, aber praktisch braucht am bayrischen Schalen-Comeback dann niemand mehr zu zweifeln.

Und während zum Beispiel in Spanien oder Italien ein packender Dreikampf tobt, also an der Spitze, dürfte Deutschlands Vorzeigeklasse im Frühling zur Langeweile-Liga werden. Zumindest, was den Titelkampf betrifft. Aber das ist eben das wichtigste Wettrennen einer Liga.