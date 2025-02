Dieses Gift lähmt eine Bundesliga-Sensation

Neben Borussia Dortmund befindet sich seit einigen Woche auch der 1. FC Heidenheim im freien Fall. Mit dem feinen Unterschied, dass die Dortmunder einen Kader für die Spitzenplätze zur Verfügung haben! Ein Blick auf die Formtabelle bestätigt den Doppel-Absturz: An den vergangenen sieben Spieltagen war nur der BVB noch schwächer die Mannschaft von Kult-Trainer Frank Schmidt .

Mit ziemlicher Sicherheit, das lässt sich wohl sagen, wird der BVB mit dem Abstiegskampf aber nichts mehr zu tun bekommen. Dafür haben sie zu Beginn der Saison schon zu viele Punkte geholt. Für die Heidenheimer gilt das, und darüber herrscht in der Bundesliga mittlerweile Einigkeit, nicht!

Heidenheim hat drei dicke Probleme

Nach fünf Niederlagen am Stück gelten sie nun als ein Top-Favorit auf den Direktabstieg, zumal sie (wenn das Urteil aus dem Spiel Union Berlin - Bochum rechtskräftig wird) auch ganz unten stehen, auf Platz 17, nur noch einen Punkt vor Kiel.

Das erste ist die extreme Erwartungshaltung, nach Platz 8 im Vorjahr, die Heidenheim ehrlicherweise gar nicht erfüllen kann. Nicht nur in der Psychologie gelten hohe Erwartungshaltungen als potenziell schädlich, sie können lähmen, denn sie bergen das große Risiko einer Enttäuschung. Und genau das beschreibt die Situation in Heidenheim!

Ein Gift lähmt Heidenheim

Denn aktuell haben die Heidenheimer einiges zu verlieren. Der Abstieg wäre, nach all den tollen Spielen und Lobeshymnen von überall, eine riesige Enttäuschung. Also doch nur eine Eintagsfliege, so diese Richtung.