Dortmund leiht Verteidiger Svensson aus Dänemark

„Daniel ist ein aufstrebender, physisch starker Abwehrspieler, der uns zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wir sehen in ihm viel Potenzial und sind davon überzeugt, dass er seine positive Entwicklung hier in Dortmund fortsetzen wird.“

In der laufenden Saison stand der 22-Jährige in allen Ligaspielen seines Vereins in der Startelf und debütierte zudem im Oktober für die schwedische Nationalmannschaft. Der Wechsel nach Dortmund sei für den Defensivspieler „ein weiterer großartiger Schritt“ in seiner Karriere. Er komme „mit maximaler Motivation und werde alles dafür geben, dass wir als Team gemeinsam mit den Fans viele Erfolge feiern können“.