Eberl: "Früher war es schöner und ruhiger"

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl sehnt sich in Bezug auf die Transfer-Berichterstattung nach den guten alten Zeiten. „Früher war es schöner. Es war ruhiger“, sagte Eberl vor dem Bundesligaspiel des Rekordmeisters am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel mit einem Schmunzeln.

Es sei "eine neue Art des Journalismus. Wir sitzen hier in der Spieltags-PK zu Holstein Kiel und es gibt eine Frage zum Kader. Aber eigentlich interessiert Holstein Kiel in der Runde gefühlt keinen. Das ist schade", betonte er. Gerade in der Transferperiode sei "dies so. Das ist die Entwicklung, jetzt noch viel intensiver, weil am Montag Deadline ist."