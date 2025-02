"Er ist schon dabei": Bungert glaubt an Henriksen-Ära in Mainz

Zuerst hat Bo Henriksen den Fußball-Bundesligisten Mainz 05 mit einem Kraftakt vor dem Abstieg bewahrt, nun steuert er mit den Rheinhessen auf Europa zu. Sportdirektor Niko Bungert ist ob der bisherigen Erfolgsgeschichte des Trainers überzeugt, dass Henriksen in Mainz eine Ära prägen kann. „Ich glaube, er ist schon dabei“, sagte Bungert im Interview mit dem kicker über den Coach aus Dänemark, der seit Februar 2024 bei Mainz an der Seitenlinie steht und dessen Vertrag im Januar bis 2027 verlängert wurde.

Die Nullfünfer belegen in der Tabelle nach 23 Spieltagen Rang fünf, der zur Teilnahme an der Europa League berechtigen würde. Der Rückstand auf Champions-League-Platz vier beträgt nur einen Punkt. „Unsere Erfahrung lehrt, dass wir gut daran tun, uns immer auf das Hier und Jetzt zu fokussieren“, mahnte Bungert vor Übermut, sagte aber auch: „Das heißt nicht, dass wir nicht die Fantasie haben, dass in dieser Saison etwas Besonderes möglich ist.“