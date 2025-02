FC Bayern: "Beckenbauer war mein Hero"

Es sei für ihn „eine Riesenehre“, mittlerweile seit sechs Jahren an der Spitze des Klubs zu stehen, über den er sagt: „Der FC Bayern darf niemals ein kickender Konzern werden – das muss auch so bleiben.“

Musiala: Umschwärmt wie Beckenbauer und einst Weltfußballer?

Er setzt große Erwartungen in den Dribbelkünstler, der erst kürzlich seinen Vertrag in München verlängert hat. „Jamal Musiala kann der nächste Weltfußballer des FC Bayern werden, und wenn man solche Spieler langfristig in seiner Mannschaft weiß, ist das ein Signal, dass man bei uns große Ziele erreichen kann“, betont Hainer: „Jamal wird ein Gesicht der neuen Generation des FC Bayern, er hat am Campus verinnerlicht, was es bedeutet, hier zu spielen, fühlt sich im Verein und der Stadt zu Hause.“