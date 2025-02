FC Bayern: Davies-Entscheidung fix!

Jetzt ist es entschieden: Alphonso Davies verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern. Das gibt der Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Jetzt ist es entschieden: Alphonso Davies verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern. Das gibt der Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Nach langem Hin und Her ist es jetzt endlich fix: Alphonso Davies verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern bis Sommer 2030. Das gab der deutsche Rekordmeister am frühen Dienstagabend bekannt.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Alphonso Davies in die Zukunft gehen. Phonzy spielt bereits für den FC Bayern, seitdem er 18 Jahre alt ist, und hat den Verein schnell verinnerlicht. Wir zählen ihn zu den Charakteren in der neuen Generation unserer Mannschaft, die zunehmend Verantwortung übernehmen. Er ist hier großgeworden – und er wird weiter mit dem Team wachsen“, erklärte Sportvorstand Max Eberl in einer offiziellen Mitteilung zitiert.