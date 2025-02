FC Bayern: Eberl und Kompany reagieren auf pikante Hoeneß-Aussagen

Am Rande der Premiere der Prime-Video-Dokumentation „Thomas Müller – Einer wie keiner“ äußerte sich Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß am Mittwochabend und erklärte, ein „Thomas Müller, der ständig auf der Bank sitzt, das kann auch nicht eine Lösung sein.“

Kompany will Hoeneß-Aussage nicht kommentieren

Kompany erklärte: „Ich gebe keine Antworten auf die Sätze von anderen, das mache ich nicht. Es ist für mich in dieser Geschichte nur ein Satz wichtig: Wir lösen alles in der Familie, reden erstmal mit den Spielern. Nur das ist wichtig. Alles in der Öffentlichkeit gehört nicht zu unserem Entscheidungsprozess. Wir hatten das Gespräch mit Thomas noch nicht, deswegen gibt es auch über die nächste Saison nicht viel zu sagen.“

Dem pflichtete auch Eberl bei. „Wir werden mit Thomas reden und dann wird es eine Entscheidung geben, was die neue Saison betrifft. Dass Thomas Bayern München ist, langweilt die Menschen wahrscheinlich mittlerweile. Das ist aber so, er ist ein Unikat – auf allen Ebenen“, erklärte der 51-Jährige.

Eberl hebt Bedeutung von Müller hervor

So sei es „außergewöhnlich“, wenn ein Spieler noch während seiner aktiven Zeit eine Dokumentation bekommt. „Es ist ein Ausdruck von Wertschätzung und Interesse an Thomas. Er lebt für den Fußball. Er gibt auch in der Dokumentation einiges preis, was schön ist für die Menschen, damit sie fühlen, auch Superstars haben mal Zweifel, sind mit sich nicht glücklich und wollen das Bestmögliche erreichen. Das lebt Thomas jeden Tag in der Kabine.“