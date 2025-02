FC Bayern: Kimmich angeschlagen ausgewechselt

Der Dauerbrenner hatte in dieser Saison noch keine Minute verpasst.

Fußball-Rekordmeister Bayern München bangt vor den Wochen der Wahrheit um Mittelfeldboss Joshua Kimmich. Der Dauerbrenner musste im Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag verletzt ausgewechselt werden, nachdem er in der 42. Minute ohne Gegnereinwirkung zu Boden gegangen war. Kimmich, der von Leon Goretzka ersetzt wurde, war für das Spiel ohnehin fraglich gewesen.

Kimmich hatte bis zu seiner Auswechslung in dieser Saison noch keine Minute verpasst. Ein Ausfall würde die Münchner dementsprechend schwer treffen, zumal wegweisende Wochen bevorstehen. Am kommenden Freitag (28. Februar) steht beim VfB Stuttgart das nächste wichtige Ligaspiel auf dem Programm, in der Champions League kommt es zu den Achtelfinal-Duellen mit Meister Bayer Leverkusen (5. und 11. März).