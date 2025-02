FC Bayern: Müller verrät: "Solange will ich weitermachen"

Perspektive, Geld und Körper: Das ist Müller wichtig

„Auf jeden Fall fühlt es sich so an. Ich schließe nichts aus. Es könnte auch sein, dass es im Sommer vorbei ist. Aber ich habe weiterhin sehr viel Spaß am Fußball“, meinte der 35-Jährige, zu dessen Zukunft jüngst der Bayern-Macher Uli Hoeneß eine überraschende Meinung kundgetan hatte .

Was also ist entscheidend? Für Müller zum einen die „sportliche Perspektive”, zum anderen das „Finanzpaket”. Und natürlich die eigene Athletik: „Solange ich denke, dass ich körperlich in der Lage bin, mich dieser Herausforderung zu stellen und um den Kitzel zu kämpfen, will ich weitermachen.“