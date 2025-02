FC Bayern: Müller? "Würde Kompany nie im Leben machen"

„Das würde Kompany nie im Leben machen, einen Spieler mit diesen Erfolgen zu demütigen. Das spielt in dieser Situation gar keine Rolle. Es ist auch Thomas Müllers Job, diese 20 oder 25 Sekunden eingewechselt zu werden und zu spielen, auch wenn er keinen Kontakt hat. Eine Demütigung sehe ich in keiner Weise“, sagte der 56-Jährige im STAHLWERK Doppelpass bei SPORT1 .

Müller? „Er ist wichtig für die Kabine“

Zustimmung bekam Effenberg von Journalist Alfred Draxler: „Das kann ich mir nicht vorstellen (dass es eine Demütigung gewesen sein soll; Anm. d. Red. ). Es stand 1:1 gegen Celtic, es waren noch 30 Sekunden, da kann noch viel passieren. Der hat sich was dabei gedacht. Und Müller ist erfahren und alt genug zu wissen, was seine Rolle ist“, erklärte der 72-Jährige.

Was Müllers Zukunft angeht, wies Effenberg auf die Bedeutung des Angreifers im Allgemeinen hin: „Er ist wichtig für die Kabine. Wir reden immer über den Spieler auf dem Feld – und natürlich wird er da noch wichtig sein –, aber er ist doch auch als Person und Persönlichkeit so wichtig für die Kabine. Vor dem Spiel, in der Pause, während des Spiels.“