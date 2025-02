FC Bayern: Entscheidung bei Neuer gefallen!

Neuer: „Viele gemeinsame Ziele“

„Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein. Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl. Es fühlt sich gut an, wir haben noch viele gemeinsame Ziele“, erklärte Neuer.