FCA-Coach Thorup: "Müssen jetzt nach vorne schauen"

Jess Thorup, Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg, hat seine Profis aufgefordert, die Pokal-Pleite von Stuttgart möglichst schnell zu vergessen. „Das war schon eine Enttäuschung. Wir müssen aber jetzt nach vorne schauen, es kommt ein ganz wichtiges Spiel. Wenn wir zuviel über Stuttgart sprechen, sind wir nicht bereit“, sagte Thorup vor dem Bundesligaspiel des FCA am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim FSV Mainz 05. Die Augsburger hatten am Dienstag ihr Pokal-Viertelfinale beim VfB mit 0:1 verloren.

Verzichten muss der FCA in Mainz auf Robert Gumny (Adduktoren), Dimitrios Giannoulis (gesperrt) und Rückkehrer Mergim Berisha. Der Stürmer war von der TSG Hoffenheim ausgeliehen worden, verletzte sich aber am rechten Oberschenkel und fehlte schon in Stuttgart. „Ob wir von drei, vier Wochen oder mehr sprechen, kann ich nicht sagen. Ich hoffe, dass er bald der Mannschaft helfen kann“, sagte Thorup am Donnerstag.