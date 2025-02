"Millionen beschissen": Bayern-Boss fordert harte Strafen

„Wenn man eine Regel hat, muss man sie durchsetzen. Man muss Regelverstöße sanktionieren. Und man darf die dann auch nicht wieder zurückziehen, egal wie groß der Name ist, der gerade sanktioniert wird“, sagte Dreesen am Mittwoch bei der SPOBIS Conference in Hamburg. Man müsse die Sanktionen „viel, viel konsequenter handhaben“, ergänzte er in Richtung UEFA.