Gladbach: Kapitän Omlin für ein Spiel gesperrt

Torhüter Jonas Omlin vom Bundesligisten Borussia Mönchengladbach ist nach seiner Roten Karte in der Partie gegen den FC Augsburg (0:3) für das Mindestmaß von einem Spiel gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Der Gladbacher Kapitän war am vergangenen Samstag in der 28. Minute nach einer Notbremse an Fredrik Jensen von Schiedsrichter Florian Exner des Feldes verwiesen worden.