Gladbach trotzt irrem Eigentor

Erst raus aus der Champions League , jetzt ein herber Dämpfer in der Bundesliga: Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Europapokalplätze die zweite Niederlage nacheinander kassiert. Durch einen späten Treffer von Nationalspieler Tim Kleindienst (82.) unterlag die Mannschaft von Sebastian Hoeneß Borussia Mönchengladbach 1:2 (0:1).

Die Gäste waren in einem munteren Spiel zunächst durch Nathan Ngoumou (25.) in Führung gegangen. Nico Elvedi traf kurios ins eigene Tor, der VfB kam zum Ausgleich (49.).

Eine Hereingabe von der linken Seite schien er zunächst mit dem rechten Fuß weggrätschen zu können, doch sein linker Fuß hatte etwas dagegen. Und so schoss sich der 29-Jährige selbst an und der Ball trudelte von dort aus in den Gladbacher Kasten.