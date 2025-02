Grifo mit kläglichem Elfer-Fehlschuss

Das Nervenflattern vom Punkt nimmt beim SC Freiburg immer dramatischere Züge an. Im Bundesliga -Spiel beim FC St. Pauli vergab Vincenzo Grifo auch den vierten Elfmeter für die Breisgauer in der laufenden Spielzeit - und das auf klägliche Art und Weise.

TV-Kommentator staunt über Fehlschuss

„Was ist das denn!?“, staunte auch Sky -Kommentator Torsten Kunde über den ansonsten sicheren Strafstoßschützen, der allerdings auch bei der 0:3-Niederlage im Hinspiel aus elf Metern an Vasilj gescheitert war. Damals entschied sich Grifo für einen Flachschuss in die rechte Ecke.

Per Panenka war Grifo in seiner Karriere in der Bundesliga bislang immer erfolgreich, doch nach vier Strafstoßtoren auf diese Weise hatte er nun im fünften Anlauf kein Glück. Insgesamt war es für die Freiburger bereits der sechste vergebene Strafstoß in Folge in der Bundesliga.