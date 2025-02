Hainer bei Kimmich „verhalten optimistisch“

Erst Jamal Musiala, Alphonso Davies und Manuel Neuer - und nun Joshua Kimmich? Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer hat sich in Bezug auf eine Vertragsverlängerung des DFB-Kapitäns beim deutschen Rekordmeister „verhalten optimistisch“ gezeigt. „Er will natürlich eine Mannschaft haben, mit der er um Titel spielen kann. Mit den Verlängerungen von Manuel, Alphonso Davies und Jamal sieht er, dass der FC Bayern gewillt ist, höchste, sportliche Ziele zu erreichen“, sagte Hainer in Blickpunkt Sport des Bayerischen Fernsehens.