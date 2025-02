Harry Kane sorgt bei Bayern-Sieg gegen Kiel für eine Premiere

Pflichtaufgabe erfüllt, Vorsprung ausgebaut, aber am Ende noch gezittert: Der FC Bayern München hat mit einem unerwartet knappen 4:3 (2:0)-Sieg gegen Aufsteiger Holstein Kiel den Vorsprung in der Tabelle auf Verfolger Bayer Leverkusen vorerst auf neun Punkte ausgebaut.

Jamal Musiala (19.) eröffnete den torreichen Nachmittag mit seinem zehnten Bundesligator in der laufenden Saison. Harry Kane (45.+3, 46.) sorgte mit einem Doppelschlag kurz vor und nach der Pause für vermeintlich klare Verhältnisse. Für den Torjäger war es eine Premiere: Erstmals traf er in einem Bundesligaspiel zweimal per Kopf. Mit den Treffern 54 und 55 und stellte er in seinem 50. Bundesligaspiel einen weiteren Rekord auf.