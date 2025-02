Bayern könnte "blaues Wunder erleben"

TV-Experte Dietmar Hamann übt heftige Kritik am FC Bayern. Er vermisst selbstkritische Töne in München und warnt vor den kommenden Spielen.

Der Auftritt beim torlosen Unentschieden bei Bayer Leverkusen sollte dem FC Bayern vor den anstehenden Aufgaben in Bundesliga und Champions League zu denken geben, meint Dietmar Hamann.

„Psychologisch war das ein Leberhaken für die Bayern“, bediente sich der ehemalige Nationalspieler am Sonntag bei Sky 90 eines Begriffs aus dem Boxen: „Das war ein Klassenunterschied und ich glaube, dass Leverkusen im Moment auf einem anderen Niveau ist als Bayern.“

Vor allem im Hinblick auf ein mögliches Achtelfinal-Duell mit den Leverkusenern in der Champions League wünschte sich Hamann von den Bayern mehr Selbstkritik.

Man hätte in München „schon vor fünf oder sechs Wochen“ eine eigene Leistungssteigerung einfordern und öffentlich kommunizieren sollen, „dann wäre das gestern vielleicht nicht passiert“, so der 51-Jährige, „die Kritik musst du üben, wenn du gewinnst, und die Chance hatten sie häufiger in den letzten Wochen, das ist nicht passiert.“