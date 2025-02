Henriksen vor Augsburg: "Dann weiß ich, dass wir gewinnen"

Gegen den FC Augsburg will Fußball-Bundesligist Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den sechsten Heimsieg in Folge einfahren - ob Topstürmer Jonathan Burkardt dabei helfen kann, ist jedoch noch ungewiss. "Wir wollen die richtige Entscheidung treffen", sagte Trainer Bo Henriksen am Donnerstag, "wir müssen morgen sehen, ob er spielen kann."