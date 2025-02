Historischer VAR-Moment in der Bundesliga

VAR-Durchsage bleibt zunächst aus

Am Samstag war die erste VAR-Durchsage in Deutschland noch ausgeblieben. In den Partien zwischen Bayern München und Holstein Kiel (4:3), dem FC St. Pauli und dem FC Augsburg (1:1) sowie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SSV Ulm (3:2) in der 2. Liga mussten die Unparteiischen keine Ansagen über die Lautsprecher machen.