Hoeneß mit gemischten Gefühlen vor Duell mit Kovac

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß sieht der Premiere seines Kollegen Niko Kovac bei Borussia Dortmund mit gemischten Gefühlen entgegen. "Die Spielvorbereitung ist auf jeden Fall schwieriger. Es ist sein erstes Spiel. Man schaut, was er in Wolfsburg in den letzten Spielen gemacht hat", sagte Hoeneß vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim BVB. Was letztendlich passiere, "weiß man aber nicht. Deshalb schauen wir auf uns. Wir wollen unseren Plan durchziehen und im Spiel dann eben schnell anpassen."

Der VfB trifft in Dortmund auch auf seine beiden Ex-Spieler Waldemar Anton und Serhou Guirassy, die vor der Saison zum BVB gewechselt waren. "Wir wollen beiden weh tun. Das ist das Ziel. Danach können wir uns gerne in die Arme fallen", sagte Hoeneß, dessen Team zuletzt vier Pflichtspielsiege gegen Dortmund feiern konnte. Die Motivation, so Hoeneß, sei "so hoch wie sie nur sein kann. Das liegt am Gegner und an der Atmosphäre. Es wird anspruchsvoll, aber es wird Spaß machen."