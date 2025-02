Hoeneß träumt weiter von Wirtz

Besonders das Zusammenspiel zwischen Wirtz und Jamal Musiala in der Nationalmannschaft habe ihn beeindruckt. „Das war ja Traumfußball. Das ist genau das, was wir in Zukunft sehen wollen“, so Hoeneß. Bei der angestrebten Vertragsverlängerung mit Musiala sieht Hoeneß den FC Bayern derweil auf einem guten Weg. „Die Gespräche sind in einem guten Zielkorridor“, sagte er.