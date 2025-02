"Ich traue Urbig die Neuer-Nachfolge absolut zu"

Der 1. FC Köln geht am Wochenende als Tabellenführer ins Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Dass es beim „Effzeh“ so gut läuft, hängt auch mit dem neuen Shootingstar des Teams zusammen. Im exklusiven SPORT1-Interview spricht Dominique Heintz über seinen dritten Frühling, die Arroganz-Vorwürfe nach dem Pokal-Aus gegen Leverkusen und die Parallelen zu Mats Hummels

Der 1. FC Köln geht am Wochenende als Tabellenführer ins Derby gegen Fortuna Düsseldorf. Dass es beim „Effzeh“ so gut läuft, hängt auch mit dem neuen Shootingstar des Teams zusammen. Im exklusiven SPORT1-Interview spricht Dominique Heintz über seinen dritten Frühling, die Arroganz-Vorwürfe nach dem Pokal-Aus gegen Leverkusen und die Parallelen zu Mats Hummels

Der 31-Jährige spricht im exklusiven SPORT1 -Interview vor dem Duell mit Fortuna Düsseldorf ( ab 13.30 Uhr im LIVETICKER ) über seinen neuen Status als „Shootingstar“, was er von den jungen Spielern noch lernen kann und was er von dem Wechsel von Jonas Urbig zum FC Bayern hält. Außerdem verrät er, welchem Verein er neben dem FC den Aufstieg gönnt und beantwortet die Frage: Wer ist besser - Hummels oder Heintz?

Heintz: „Die zweite Liga ist wahnsinnig eng“

Arroganz-Vorwürfe gegen Bayer: „Ich stehe dazu“

SPORT1: Ein Spiel, bei dem Sie sich endgültig in die Herzen der FC-Fans gespielt haben, war das Pokal-Aus gegen Leverkusen. Denken Sie noch manchmal an die bittere Niederlage?

1. FC Köln? „Dieser Mix macht uns derzeit so stark“

SPORT1: Ihr habt 13 Spieler im Team, die mindestens eine U-Mannschaft des FC durchlaufen haben. Natürlich lag das mit Sicherheit an der Transfersperre, aber dennoch: Wieso klappt das mit dem Nachwuchs bei euch so gut?

Heintz: Solange mir nicht alle im Training davonlaufen, fühle ich mich auch gut (lacht). Durch die jungen Spieler bleibe ich selbst auch jung. Ich fühle mich nicht wie 31, sondern eher wie Mitte 20 – auch von meiner Fitness her. Wenn du mit den Jungs in der Kabine abhängst, bleibst du aktuell und bekommst mit, was zurzeit so angesagt ist. Das macht einfach Spaß. Andersherum kann ich ihnen natürlich etwas von meiner Erfahrung weitergeben.