Ikone enthüllt Beinahe-Wechsel zum FC Bayern: "Seid ihr noch ganz dicht?"

Günter Netzer im Trikot des FC Bayern? Unvorstellbar! Und doch gar nicht so abwegig, wie die Gladbach-Ikone nun selbst erstmals im Detail erzählt.

Günter Netzer im Trikot des FC Bayern? Unvorstellbar! Und doch gar nicht so abwegig, wie die Gladbach-Ikone nun selbst erstmals im Detail erzählt.

Günter Netzer ist eine Ikone von Borussia Mönchengladbach . Bei den Fohlen war der Welt- und Europameister einer der großen Widersacher des FC Bayern - und genau dieser wollte den heute 80-Jährigen in einem verrückten Transfer einst an sich binden.

„Als ich 1973 von Mönchengladbach zu Real Madrid gewechselt war, rief mich der damalige Bayern-Manager Robert Schwan an: Er sei in Madrid, ob wir uns treffen wollen“, enthüllte Netzer im Mitgliedermagazin „51″ des FC Bayern.

Netzer zu Bayern-Boss: „Seid ihr noch ganz dicht?“

„Ich fuhr ins Hotel Ritz, bis heute eines der besten Hotels in Madrid, es war Sommer, 40 Grad, ich trug saloppe Klamotten – da haben sie mich in der Lobby gleich wieder rausgeschmissen: Einlass nur mit Jackett, besser noch mit Krawatte", führte Netzer aus.

Der waghalsige Vorstoß der Bayern scheiterte am Ende auch am Machtwort des ehrwürdigen Patrons Santiago Ber­nabéu. Dieser meinte demnach: „,Eher sitzt der Netzer die drei Jahre seines Vertrags neben mir und schaut sich so unsere Spiele an.‘“