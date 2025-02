Jetzt muss diese historische Bundesliga-Sensation getoppt werden

Bayer Leverkusen geht mit einem Rückstand von acht Punkten in das Spitzenspiel mit dem FC Bayern. Um den Meistertitel zu verteidigen, müsste ihnen Historisches gelingen.

Vor dem Spitzenspiel gegen den FC Bayern ( Samstag ab 18.30 Uhr im Liveticker ) muss Bayer Leverkusen liefern. Mit acht Punkten Rückstand geht der Meister am 22. Spieltag ins Duell mit dem Tabellenführer . Um ihren Titel zu verteidigen, müsste das Team von Xabi Alonso etwas nie dagewesenes erreichen.

Ein seltenes Kunststück in der Bundesliga

Die Bestmarke hält der VfB Stuttgart, der in der Saison 2006/2007 die bislang größte Aufholjagd hingelegt hat: Nach 21 Spieltagen hatte die Mannschaft von Armin Veh sieben Punkten Rückstand auf Tabellenführer Schalke 04.

Mit einem gigantischen Lauf an den letzten acht Spieltagen, an denen Sami Khedira, Mario Gomez und Co. alle Spiele gewannen, eroberten die Schwaben aber noch die Meisterschale. Es war eine der größten Sensationen der Bundesliga-Geschichte.