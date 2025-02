Kabinenthema: Hoeneß lobt VfB-Profis für Interesse an Wahl

Der Coach zeigt sich erfreut über das politische Interesse seiner Spieler. Er selbst wird am Sonntag wählen - vor Anstoß der Partie in Sinsheim.

Stuttgart-Stars können wählen gehen

Hoeneß selbst wird seine Stimme am Sonntag persönlich abgeben, bevor er mit dem VfB zum Bundesliga-Spiel bei der TSG Hoffenheim am Abend (19.30 Uhr/DAZN) aufbricht. „Wir fahren am Sonntag, deswegen werde ich am Sonntag wählen“, kündigte er an.