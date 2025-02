Kane sichert Bayern-Sieg gegen Werder

Dank Elfmeter-Garant Harry Kane hat sich der FC Bayern mit einem Pflichtsieg auf das Play-off-Duell in der Champions League mit Celtic Glasgow eingestimmt. Dem Rekordmeister gelang zum Auftakt des 21. Bundesliga-Spieltags gegen Werder Bremen mit einem souveränen 3:0 (0:0) der siebte Ligasieg in Serie, mit dem die Münchner den Vorsprung im Titelrennen gegenüber Bayer Leverkusen vorerst auf neun Punkte ausbauten.

Lange hielt das Bremer Bollwerk, erst aufgrund der Ungenauigkeiten der Bayern-Angreifer, dann unter Mithilfe der Querlatte. Bis Kane die Mannschaft von Vincent Kompany mit einem verwandelten Handelfmeter und seinem 20. Saisontor erlöste (56.). In der Schlussphase erhöhten der kurz zuvor eingewechselte Leroy Sané (82.) und Kane mit einem Foulelfmeter (90.+7). Somit gehen die Münchner mit einem guten Gefühl in die heißen Februar-Wochen mit den Topspielen gegen Glasgow (12. und 18.) sowie in der Bundesliga gegen Meister Bayer Leverkusen (15.), Eintracht Frankfurt (23.) und den VfB Stuttgart (28.).