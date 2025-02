Kanzler Scholz auf Schalke: "Große Bereicherung"

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich begeistert von der neuen Fördergenossenschaft des Fußball-Bundesligisten Schalke 04 gezeigt. Bei einem Besuch in der Veltins-Arena am Dienstag, bei dem sich der SPD-Politiker das Projekt erklären ließ, sagte er: „Das sind gute Möglichkeiten, demokratisch und mitgliedschaftlich ein Miteinander zu organisieren und die eigenen Zielsetzungen zu verfolgen.“

Der Zweitligist hatte die Fördergenossenschaft im Januar ins Leben gerufen; Mitglieder, Unternehmen und Vereine können seitdem Anteile von je 250 Euro an der Veltins-Arena erwerben. Bis zum 1. Februar wurden fünf Millionen Euro eingenommen. Der Klub will durch das Projekt Altlasten abbauen und langfristig in den Sport investieren.