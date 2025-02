Kehl tritt gegen Malen nach

Malen sei „nicht mehr wirklich mit dem Kopf bei Borussia Dortmund“ gewesen, die Leistung habe gelitten. „In der Verfassung, in der er sich am Ende präsentiert hat, war der Transfer eine gute Lösung“, befand Kehl.

Malen enttäuschte in der Hinrunde beim BVB

Malen traf in der Hinrunde in in 21 Spielen für den BVB fünfmal. Kehl betonte, dass der 26-Jährige in dieser Saison „nicht mehr dahin gekommen ist, wo er mal war“. 2021 holte der BVB Malen aus Eindhoven in die Bundesliga. In insgesamt 132 Partien für Dortmund schoss Malen 39 Tore und bereitete 20 Tore vor.