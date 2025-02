Köln als Vorbild: Wolfsburg will Bayers Auswärtsserie stoppen

VfL-Coach Ralph Hasenhüttl hat beim Pokalfight der Leverkusener genau hingeschaut - und geht optimistisch in das Duell am Wochenende.

VfL-Coach Ralph Hasenhüttl hat beim Pokalfight der Leverkusener genau hingeschaut - und geht optimistisch in das Duell am Wochenende.

Wenn ein Zweitligist den Double-Sieger am Rande einer Niederlage hat, dann schaut natürlich auch Ralph Hasenhüttl genau hin. „Ich weiß nicht, ob ich in meinem Job richtig wäre, wenn ich so ein Spiel nicht anschauen würde“, sagte der Trainer von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg am Tag nach dem DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln (3:2 n.V).