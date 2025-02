Krise belastet BVB-Profi schwer: Pascal Groß lässt tief blicken

Groß kam im vergangenen Sommer zum BVB, an sein Leistungslimit reicht er aber erst seit kurzem heran .

„Wir wollten als Mannschaft besser in der Bundesliga dastehen. Und ich wollte darauf einen größeren Einfluss haben“, gestand Groß ein. Es gebe definitiv Luft nach oben.

Groß nimmt sich Pleiten zu Herzen

Dass die Borussia den eigenen Ansprüchen gerade in der Liga derzeit häufig hinterherläuft, geht dem DFB-Star durchaus nahe.

Selbstvertrauen habe er nach dem jüngsten Formanstieg geschöpft, auch wenn er nicht in Euphorie verfallen will: „Ich habe das Gefühl schon öfters in dieser Saison gehabt, dass es jetzt besser wird.“