Marmoush-Abgang: “Wir sind gut gerüstet”

Markus Krösche stapelt vor Frankfurts Gastspiel beim FC Bayern tief. Auch vor dem nächsten Gegner in Europa zeigt der Eintracht-Sportvorstand großen Respekt.

Zwei Spiele in Folge hat der FC Bayern nicht mehr gewonnen. Dem ermauerten 0:0 im Bundesliga-Topspiel am vergangenen Wochenende beim unmittelbaren Verfolger Bayer Leverkusen folgte ein glückliches 1:1 gegen Celtic Glasgow – gleichbedeutend mit dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League.

Bayerns nächster Gegner Eintracht Frankfurt geht dennoch nur mit gedämpftem Optimismus in die Begegnung in der Münchner Allianz Arena (am Sonntag 17.30 Uhr im LIVETICKER).