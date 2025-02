B-Elf vor dem Champions-League-Duell? Matthäus warnt Bayern und Leverkusen

Vor dem direkten Duell in der Champions League warnt Lothar Matthäus die Bayern und Leverkusen vor einem bestimmten Fehler.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus rät Bayern München und Bayer Leverkusen vom Schonen einiger Leistungsträger am kommenden Bundesliga-Spieltag ab. „Ich würde es für keine gute Idee halten, mit einer B-Elf aufzulaufen, denn so etwas könnte nach hinten losgehen“, schrieb Matthäus im Hinblick auf das direkte Duell im Achtelfinale der Champions League in seiner Sky-Kolumne.