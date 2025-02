Mintzlaff: Nagelsmann-Wechsel zu Bayern eine Fehlentscheidung

Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff bedauert, dass er Julian Nagelsmann einst von RB Leipzig in Richtung München hat ziehen lassen. Der Wechsel des heutigen Bundestrainers im Sommer 2021 von RBL zu den Bayern sei "im Nachgang sicherlich eine der größten Fehlentscheidungen und Enttäuschungen" seiner Manager-Karriere gewesen, sagte Mintzlaff, damals noch Geschäftsführer der Leipziger, am Mittwoch bei der SPOBIS Conference in Hamburg.

Nagelsmann habe unter all den "fantastischen Trainern" in seiner Zeit als Leipzig-Boss "etwas Spezielles" gehabt. "Wir wären mit ihm auch gerne einen längeren Weg gegangen", sagte Mintzlaff, der sich ärgert, "da vielleicht nicht nochmal drei, vier Runden gedreht" zu haben, "obwohl ich nicht weiß, ob es dann geklappt hätte."

Am Ende habe wie so oft das Geld den Ausschlag gegeben. "Das Paket über 20 Millionen Euro war da und die Situation war so, dass Julian das wollte", sagte Mintzlaff: "Und dann gehört es sich für mich auch, dass du dann auch an den Tisch kommst."