Musiala startet bei Bayern - Bayer ohne Mittelstürmer

Jamal Musiala steht wie erwartet in der Startelf der Münchner, Bayer-Coach Xabi Alonso sorgt für eine Überraschung.

Einen Tag nach seiner Vertragsverlängerung soll Offensivjuwel Jamal Musiala den FC Bayern im Topspiel bei Bayer Leverkusen zur Vorentscheidung im Titelrennen führen. Der 21-Jährige steht beim Bundesliga-Gipfeltreffen (18.30 Uhr/Sky) wie erwartet in der Startelf von Trainer Vincent Kompany, der seine Mannschaft im Vergleich zum 2:1-Erfolg im Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic Glasgow am Mittwoch auf vier Positionen verändert. Der Japaner Hiroki Ito feiert in der Defensive seine Startelf-Premiere für den Rekordmeister.