Nach 0:6 in Dortmund: Baumgart sauer auf Schiedsrichter

Steffen Baumgart erlebt in Dortmund einen Abend zum Vergessen. Der Union-Coach ist jedoch nicht nur über die Leistung seiner Schützlinge erbost, sondern reagiert mit großem Unverständnis auf eine Schiedsrichter-Entscheidung.

Für Union Berlin wurde die Reise in den Signal Iduna Park zum Albtraum. Steffen Baumgart hatte bei der 0:6-Pleite gegen Dortmund zahlreiche Gründe, sich über den misslungenen Samstagabend aufzuregen.

Der Coach ärgerte sich nach dem Spiel in erster Linie über die ernüchternde Performance seines Teams, war aber auch mit Schiedsrichter Bastian Dankert nicht zufrieden. Dem Union-Coach zufolge hätte BVB-Profi Giovanni Reyna nach einem Foul die Gelb-Rote Karte sehen müssen .

Baumgart moniert unklare Linie

Reyna wurde in der 58. Minute verwarnt, ehe er nur wenige Minuten später unglücklich in seinen Gegenspieler rutschte. Kovac reagierte und nahm den US-Amerikaner in der 69. Minute vom Feld.