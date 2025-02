Nach dem 6:0 passierte in der BVB-Kabine etwas Seltenes

Bei dieser Kabinen-Feier wollten sogar die Bosse mit dabei sein! Die Freude und Erleichterung über den 6:0-Kantersieg über Union Berlin stand den BVB-Profis beim Gang in die Kabine ins Gesicht geschrieben . Sogar die BVB-Verantwortlichen kamen aus dem Grinsen nicht mehr heraus und sorgten nach Schlusspfiff für ungewöhnliche Szenen.

Noch bevor alle Spieler in der Kabine waren, gingen auch die BVB-Bosse in Richtung Mannschaftstrakt. Die Geschäftsführer Carsten Cramer, Lars Ricken und auch BVB-Boss Hans-Joachim Watzke schritten Richtung Heim-Kabine. Dort angekommen gratulierten sie jedem Spieler, der schon in der Kabine war, persönlich. Eine große Ansprache gab es nicht. Rund zwei Minuten später folgte dem Trio sogar BVB-Präsident Reinhold Lunow, der auch noch lobende Worte loswerden wollte.