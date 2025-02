Nach Rückschlag daheim: Bochumer "Endspiel" in Kiel

Flügelstürmer Gerrit Holtmann will auswärts endlich "ein ganz anderes Gesicht" sehen.

Flügelstürmer Gerrit Holtmann will auswärts endlich "ein ganz anderes Gesicht" sehen.

Nach dem schmerzhaften Rückschlag im eigenen Stadion richtete Gerrit Holtmann den Blick schnell in die Ferne. "Wir müssen auswärts ein ganz anderes Gesicht zeigen. Es ist scheißegal, was vorher war", sagte der Flügelstürmer des VfL Bochum nach dem bitteren 0:1 (0:1) gegen den SC Freiburg, "es ist nicht peinlich, es ist unwürdig, was wir auswärts spielen."