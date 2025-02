Bitter! Saison für Gladbach-Star vorbei

Das teilte der Tabellenachte der Fußball-Bundesliga am Montag mit. Der 27-Jährige wurde laut Vereinsangaben nach einer Adduktorenverletzung vom Samstag bereits erfolgreich operiert.

Gladbach setzt nun wohl auf Omlin

Beim 2:1-Sieg bei Union Berlin war Nicolas in der 20. Minute durch Jonas Omlin ersetzt worden. Nicolas stand in dieser Saison in 20 Pflichtspielen zwischen den Pfosten der Fohlen, spielte dabei fünfmal zu Null.