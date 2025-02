Nach verpasstem Dreier: Woltemade fehlt der "Killerinstinkt"

Tatsächlich lag es vor allem an der schwachen Chancenverwertung, dass die schwächelnden Schwaben im Kampf um den erneuten Einzug in die Champions League weiter an Boden verloren haben. Trotz einer lange kontrollierten Partie verpasste der Vizemeister, der nur eines der vergangenen fünf Bundesliga-Spiele gewonnen hat, den Dreier. Die Stuttgarter weisen nunmehr drei Punkte Rückstand auf Platz vier auf.

So sah es auch sein Trainer nach der Begegnung vor 30.150 Zuschauern in der ausverkauften Sinsheimer Arena - darunter etwa die Hälfte in VfB-Farben. "Wir machen über die ganze Spielzeit ein gutes Spiel und haben genug Möglichkeiten - verpassen es aber, das Spiel zuzumachen", äußerte Sebastian Hoeneß: "Deshalb fühlt es sich an wie eine Niederlage. So brutal kann es manchmal sein."