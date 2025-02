Nächster BVB-Transfer: Chukwuemeka kommt bis mindestens Sommer

Borussia Dortmund hat am letzten Tag der Transferperiode weiter den Kader aufgebessert. Wie die Schwarz-Gelben am Montagabend mitteilten, wechselt Mittelfeldakteur Carney Chukwuemeka (21) auf Leihbasis bis Sommer vom FC Chelsea ins Ruhrgebiet. „Carney ist ein extrem talentierter Box-to-Box-Spieler, der schon in jungen Jahren in der Premier League für Furore gesorgt hat“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Der 44-Jährige stellte an einem Tag gleich drei neue Spieler vor.