Netzer bei Bayern? "Seid ihr noch ganz dicht?"

Die Gladbacher Ikone Günter Netzer wäre einst fast in München gelandet. Seine Bewunderung für den Rekordmeister ist auch heute noch groß.

Günter Netzer gilt als Ikone von Borussia Mönchengladbach . Aber Günter Netzer beim FC Bayern ? Dies war 1973 offenbar der Plan der Münchner gewesen. Er sei vom damaligen Bayern-Manager Robert Schwan kontaktiert und in Madrid besucht worden. „Wir wollen dich verpflichten“, habe der ihm gesagt, erzählt Netzer im Vereinsmagazin 51 aus Anlass des 125-jährigen Bestehens der Bayern.

„Ich kippte fast vom Stuhl: Seid ihr noch ganz dicht? Ihr hattet zehn Jahre Zeit, mich aus Gladbach zu holen. Ich möchte dich erinnern: Ich bin jetzt seit vier Wochen bei Real – ich kann nicht gleich wieder abhauen“, lautete die Antwort des heute 80-Jährigen an Schwan. Am Ende habe auch Real-Patron Patron Santiago Bernabeu ein Machtwort gesprochen: „Eher sitzt der Netzer die drei Jahre seines Vertrags neben mir und schaut sich so unsere Spiele an.“