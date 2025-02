Neuer Ausrüster-Deal für Bayer

Neue Spielkleidung für den Double-Gewinner: Bayer Leverkusen hat ab der kommenden Saison einen neuen Ausrüster. Wie Bayer am Donnerstag mitteilte, kommt es zu "einer langfristigen Kooperation" mit dem US-Sportartikelhersteller New Balance. Die Partnerschaft gelte für sämtliche Teams des Werksklubs sowie die Leichathletikabteilung und soll Medienberichten zufolge eine Summe zwischen sechs und sieben Millionen Euro pro Saison in die Kassen spülen.