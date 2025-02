Neuer BVB-Coach: Bobic widerspricht im Dopa Kovac' Kritikern

Weggefährte Fredi Bobic zeigt sich im STAHLWERK Doppelpass davon überzeugt, dass Niko Kovac den BVB wieder in Erfolgsspur führen wird.

Weggefährte Fredi Bobic glaubt daran, dass der neue BVB -Trainer Niko Kovac mit den Dortmundern die Wende schaffen wird. Auch die Qualifikation für die Champions League ist in seinen Augen weiterhin realistisch.

„Es wird auf jeden Fall die Mannschaft beflügeln“, sagte Bobic im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 . „Es wird keine einfache Aufgabe, aber sie müssen alle an einem Strang ziehen.“

Hilfreich für den BVB sei auch Kovac' Anpassungsfähigkeit: „Er kommt nicht mit einer fixen Idee und hat dann nicht die Spieler dafür“, mache stattdessen immer das Beste aus dem, was ein Kader hergebe.

Bobic: Man kann sich mit Kovac „sehr gut kabbeln“

Die Kritik an Kovac sei nur bedingt berechtigt. „Man kann sich in der Sache sehr gut mit ihm kabbeln. Das ist auch nicht schlimm. Das wichtigste ist, dass es in einem Raum bleibt“, erklärte Bobic - auch jeder Spieler hätte unter Kovac eine faire Chance: „Was irgendwelche ehemaligen Spieler ihm manchmal absprechen, dass er keine Empathie hätte, nicht genug rede, das stimmt überhaupt nicht. Er kann sich auch entschuldigen. Er ist ein hervorragender Mensch und ich bin mir sicher, dass er den BVB wieder auf den richtigen Kurs bringt.“