Neues Bayern-Juwel Mike - sein Wechsel sorgte einst für Zoff

Wisdom Mike gilt als großes Nachwuchstalent des FC Bayern. Für den erst 16-Jährigen geht in der Bundesliga gegen Werder Bremen ein großer Traum in Erfüllung.

Als der FC Bayern am Freitagabend kurz vor 19.30 Uhr seine Aufstellung für das Bundesligaspiel gegen Werder Bremen auf seinen Social-Media-Plattformen publizierte, dürften einige Fans der Münchner über einen Namen auf der Auswechselbank gestolpert sein.

Neben Persönlichkeiten wie Thomas Müller, Leroy Sané oder auch Leon Goretzka fand sich dort der Name von Wisdom Okpako Mike niedergeschrieben. Ein 16 Jahre altes Nachwuchstalent, für den an diesem Abend ein Traum in Erfüllung ging.