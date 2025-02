Neuhaus nutzt die Chance - Wechsel zu Besiktas?

Der Ex-Nationalspieler stand erstmals in der Startelf - und erhielt viel Lob.

Der Ex-Nationalspieler stand erstmals in der Startelf - und erhielt viel Lob.

Roland Virkus hatte schon so eine Ahnung. "Welche Frage jetzt kommt, kann ich mir vorstellen - nach Flo Neuhaus", sagte der Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach nach dem 1:1 (1:1) gegen Eintracht Frankfurt. Schließlich hatte Gladbachs Zehner erstmals in dieser Saison in der Startelf gestanden - und gleich überzeugt.