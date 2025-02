Calmund: Siegt Bayer gegen Bayern sorgt das „für dicke Muskeln“

Damit, so Calmunds Rechnung, "verringern sie auf der einen Seite den Abstand in der Tabelle, und auf der anderen Seite sorgt das für dicke Muskeln und Selbstvertrauen". Der 76-Jährige hofft auf ein "2:1 für Leverkusen. Ich habe meine Bayer-04-Unterwäsche an und will da gar nicht groß in die Analyse gehen. Ich bin Bayer-Leverkusen-Fan!"